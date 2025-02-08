Армия РФ ударила по 13 громадам Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 80 обстрелов 13 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 168 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Хотинской громаде враг бил из артиллерии, минометов, КАБами, FPV-дроном и сбросил взрывное устройство с БпЛА – 15 взрывов.

На Краснопольскую громаду были сбросы взрывных устройств с БпЛА, удары FPV-дронами, обстрелы из артиллерии, минометов, пуски КАБов – 32 взрыва.

По Шалыгинской громаде россияне ударили из артиллерии и РСЗО – 17 взрывов.

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По Великописаревской общине россияне ударили FPV-дронами, были минометные обстрелы, сброс взрывных устройств с БпЛА – 46 взрывов.

Юнаковскую громаду атаковали артиллерией, были пуски КАБ, удар FPV-дроном, сброс взрывных устройств с БпЛА – 34 взрыва.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из артиллерии, 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел и удар FPV-дроном, 3 взрыва.

По Миропольской громаде был удар FPV-дроном и минометный обстрел, 7 взрывов.

По Новослободской, Эсманьской и Путивльской общинах россияне били FPV-дронами, 4 взрыва.

Свескую общину атаковали КАБ, 6 взрывов.

На Белопольскую громаду сбросили взрывные устройства с БпЛА, 2 взрыва.