Кремль скрывает степень негативного влияния на экономику РФ из-за войны в Украине – ISW
Аналитики Института изучения войны указывают на то, что власти Кремля продолжают свою информационную кампанию, чтобы скрыть степень негативного влияния на экономику России из-за войны в Украине.
Источник: ISW
Дословно ISW: "Кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны России против Украины на российскую экономику".
Детали: Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился 7 февраля с прравителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики.
Дословно ISW: "Мишустин заявил, что ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% в основном благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности - вероятно, имея в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года".
Детали: Мишустин утверждал, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности России внесли машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение и производство компьютерного и электронного оборудования.
Также он заявил, что инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составляла уже 9,9%.
Дословно ISW: "Однако реальная инфляция в России значительно выше, чем официальная статистика, которую Кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают на то, что уровень инфляции в России ближе к 20 процентам)".
Детали: Мишустин подчеркнул низкий уровень безработицы в России в 2024 году – 2,5 процента, но лишь кратко признал значительный дефицит рабочей силы в России, который является причиной низкого уровня безработицы в России.
Мишустин отметил, что экономический рост России может быть менее значительным в 2025 году, поскольку очень важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост.
Дословно ISW: "...вероятно, это сигнал для подготовки российского населения к экономическим трудностям в 2025 году. Мишустин и Путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления. Мишустин утверждал, что топливно-энергетический комплекс России адаптируется и находит новые рынки сбыта".
Детали: Мишустин утверждал, что российская экономика "успешно справилась" с "беспрецедентным санкционным давлением" в последние годы, и что антироссийские санкции наносят больший вред странам, которые их ввели, чем санкции наносят вред России. Путин также пытался представить российскую экономику как более сильную и растущую быстрее, чем экономики стран Запада.
Дословно ISW: "Мишустин и Путин, в частности, не упомянули о том, что российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года, или о том, как Россия использовала средства из Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных усилий в течение последних трех лет.
Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния может иссякнуть к осени 2025 года".
Ключевые выводы ISW за 7 февраля:
- Украинские войска несколько продвинулись во время механизированных штурмов на передовой в Курской области 6 февраля, но российские источники утверждали 6 и 7 февраля, что войска РФ по крайней мере временно остановили продвижение украинских войск на юго-восток от Суджи.
- Кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны России против Украины на российскую экономику.
- Украинские военные продолжают подчеркивать растущий потенциал производства беспилотников и их эффективность на поле боя, но признают, что Украина должна решить проблемы с обеспечением вооруженных сил, чтобы полностью остановить продвижение России на востоке Украины.
- Временный министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил в интервью Washington Post, что Сирия открыта к тому, чтобы Россия сохранила свои военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, если это будет "выгодно" для Сирии.
- Азербайджано-российские отношения продолжают ухудшаться после отказа России взять на себя полную ответственность за сбитие 25 декабря 2024 года пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL), который, вероятно, был сбит в воздухе российской противовоздушной обороной перед падением в Актау, Казахстан.
- 7 февраля Кабинет Министров Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина заместителями министра обороны.
- Российские войска недавно продвинулись вблизи Боровой и Торецка.
- Российское правительство продолжает использовать свою программу "Время героев" для назначения ветеранов войны в Украине на должности в региональных органах власти.