Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации

Президент США Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену, ссылаясь на его "плохую память".

Источник: Трамп в Truth Social

Прямая речь Трампа: "Нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно аннулируем допуск к государственной тайне Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки".

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Детали: Трамп заявил, что Байден "создал прецедент" в 2021 году, прекратив доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.

Трамп, ссылаясь на отчет спецпрокурора Роберта Хура добавил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы ему нельзя доверять секретную информацию".

Прямая речь Трампа: "Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен. Сделаем Америку великой снова!"