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Пентагон объявил планы нового министра обороны США на встречу "Рамштайн" по Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 февраля 2025, 05:58
Пентагон объявил планы нового министра обороны США на встречу Рамштайн по Украине
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Пентагон сообщает, что на ближайшей встрече в формате "Рамштайн" новый министр обороны США Пит Хегсет подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа скорейшему "дипломатическому прекращению войны в Украине".

Источник: сайт Пентагона

Детали: В Пентагоне отмечают, что 10 февраля Хегсет отправляется в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

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Первый визит будет в Германию, после чего глава Пентагона отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Дословно Пентагон: "На своем первом заседании на уровне министров НАТО с коллегами из стран Альянса он обсудит с членами и партнерами НАТО необходимость увеличения оборонных расходов Альянса, усиления европейского лидерства и расширения мощностей оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантического океана".

Детали: На "Рамштайн", который впервые состоится под председательством Великобритании, по данным оборонного ведомства США, Хегсет подтвердит приверженность Трампа скорейшему "дипломатическому прекращению войны в Украине". Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности.

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После этого Хегсет отправится в Польшу.

Напомним: Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал прекрати войну в Украине и поручил после инаугурации организовать звонок правителю России Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

СШАРамштайнроссийско-украинская война
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