Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 1210 военных
Суббота, 8 февраля 2025, 07:52
За прошедшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1210 оккупантов, 6 российских танков и 35 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около/около 847860 (+1210) чел,
- танков ‒ 9981 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,
- артиллерийских систем ‒ 22820 (+35) ед,
- РСЗО ‒ 1273 (+2) ед,
- БпЛА оперативно-тактического ‒ 24403 (+102) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 36402 (+95) ед.