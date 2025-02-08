Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 1210 военных

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 февраля 2025, 07:52
Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 1210 военных
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1210 оккупантов, 6 российских танков и 35 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около/около 847860 (+1210) чел,
  • танков ‒ 9981 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 22820 (+35) ед,
  • РСЗО ‒ 1273 (+2) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического ‒ 24403 (+102) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 36402 (+95) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации
Кремль скрывает степень негативного влияния на экономику РФ из-за войны в Украине – ISW
фотоИзбиение юноши в столице: четырем участникам нападения сообщили о подозрении
Зеленский заявил, что согласен делиться полезными ископаемыми с США
Заместителя Кличко отправили под стражу по делу о земельных махинациях в Киеве
Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог
Все новости...
потери в войне
ВСУ отминусовали еще 1 340 оккупантов за сутки
Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1 240 оккупантов и 46 артсистем за сутки
Сырский: В 2024 году Силы обороны поразили больше артсистем РФ, чем за предыдущие два года
Последние новости
08:24
Зеленский назначил нового посла Украины в Молдове, вопреки ожидаемой кандидатуре
08:13
текстКазнить гонца: почему украинцы не хотят слышать из чужих уст плохие вести
08:09
фото Россияне попали дроном в дом в Сумах: бушевал пожар
07:52
Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 1210 военных
07:24
фото, видеоВ Сумах российский дрон попал в дом
06:38
В России заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области
05:58
Пентагон объявил планы нового министра обороны США на встречу "Рамштайн" по Украине
04:54
Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации
04:12
Кремль скрывает степень негативного влияния на экономику РФ из-за войны в Украине – ISW
02:50
Армия РФ ударила по 13 громадам Сумщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: