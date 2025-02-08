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Россияне попали дроном в дом в Сумах: бушевал пожар

Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 08:09
Россияне попали дроном в дом в Сумах: бушевал пожар
Фото ГСЧС

Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах – вспыхнул пожар, но обошлось без жертв.

Источник: Сумская ОВА и ГСЧС в Telegram

Дословно ОВА: "8 февраля вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра. В результате атаки россиян, дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали". 

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фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что возгорание уже потушили.

 
Фото ГСЧС

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала", – подытожили в службе.

 
Фото ГСЧС

Сумыбеспилотникипожар
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