Россияне попали дроном в дом в Сумах: бушевал пожар

Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах – вспыхнул пожар, но обошлось без жертв.

Источник: Сумская ОВА и ГСЧС в Telegram

Дословно ОВА: "8 февраля вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра. В результате атаки россиян, дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали".

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фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что возгорание уже потушили.

Фото ГСЧС

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала", – подытожили в службе.