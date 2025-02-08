За сутки на фронте произошло 123 боестолкновения, из них четверть на Покровском направлении – Генштаб

Российские оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта, горячее всего было на Покровском направлении, всего за сутки произошло 123 боестолкновения с врагом.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Вчера (7 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2 170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5 300 обстрелов, из них 127 – из РСЗО. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку россиян в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз. Пытались продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.

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На Северском направлении захватчики 13 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Проминь, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении оккупанты 9 раз атаковали позиции ВСУ, пытались прорваться в направлении Константинополя.

В операционной зоне на Курщине в РФ подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков.

"Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО", – отметили в Генштабе.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему оккупантов.