Литва и Латвия отключились от российской энергосистемы

Литва и Латвия отключилась от российской электроэнергетической системы советских времен, сообщил руководитель компании-оператора литовской системы передачи электроэнергии Рокас Масюлис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовского вещателя LRT

Прямая речь Масюлиса: "Все прошло по плану, по графику. Мы подписали протокол с россиянами о том, как все должно быть отключено. Я бы даже сказал, что за несколько минут до этого россияне сами связались с нами и сообщили, что они готовы".

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Детали: Он отметил, что отключение произошло раньше, но Литва была готова к нему.

"Они (россияне, – ред.) сообщили нам, что готовы, и спросили, можем ли мы сделать все раньше. Мы были готовы и сделали все методично", – сказал Масюлис.

Он рассказал, что сначала отключили одну линию, а затем через 10-15 мин другую, а еще через такой же промежуток времени отключили и третью линию. Примерно через 30 мин Литва отключила также и белорусскую линию.

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Ожидается, что все страны Балтии будут отключены от системы в ближайшее время.

Предыстория: