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Литва и Латвия отключились от российской энергосистемы

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 10:45
Литва и Латвия отключились от российской энергосистемы
Фото иллюстративное с pixabay.com

Литва и Латвия отключилась от российской электроэнергетической системы советских времен, сообщил руководитель компании-оператора литовской системы передачи электроэнергии Рокас Масюлис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовского вещателя LRT

Прямая речь Масюлиса: "Все прошло по плану, по графику. Мы подписали протокол с россиянами о том, как все должно быть отключено. Я бы даже сказал, что за несколько минут до этого россияне сами связались с нами и сообщили, что они готовы".

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Детали: Он отметил, что отключение произошло раньше, но Литва была готова к нему.

"Они (россияне, – ред.) сообщили нам, что готовы, и спросили, можем ли мы сделать все раньше. Мы были готовы и сделали все методично", – сказал Масюлис.

Он рассказал, что сначала отключили одну линию, а затем через 10-15 мин другую, а еще через такой же промежуток времени отключили и третью линию. Примерно через 30 мин Литва отключила также и белорусскую линию.

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Ожидается, что все страны Балтии будут отключены от системы в ближайшее время.

Предыстория:

  • Соглашение о Балтийской энергосистеме с Россией и Беларусью (BRELL) формально закончилось в 23:59 7 февраля.
  • После завершения отключения начнется тестирование изолированной работы энергосистемы. Оно продлится примерно до второй половины дня 9 февраля.
  • В июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.
  • Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.
  • Сообщалось, что в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.

ЛитваЛатвияРосcияэлектроэнергия
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