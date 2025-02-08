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Атака российских дронов на Киев и область: повреждены машины, жилье и горела трава

Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 11:07
Атака российских дронов на Киев и область: повреждены машины, жилье и горела трава
Полицейские фиксируют последствия атаки вражескими беспилотниками. Фото из Telegram Полиции Киевской области

В Киеве обломки сбитых российских дронов упали на автомобили и повредили жилье, в области тоже есть повреждения домов, также в двух районах Киевщины горела трава.

Источник: Киевская ОВА и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Обломки БпЛА упали в Дарницком районе. Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших".

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Детали: По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в области не допустили, пострадавших среди населения нет, но атака не прошла бесследно. 

 
Фото из Telegram Полиции Киевской области

"В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады", – говорится в сообщении. 

 
Фото из Telegram Полиции Киевской области

Также, по данным ОВА, в Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков горел травяной настил. Пожары уже потушили. 

КиевКиевская областьбеспилотники
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