Атака российских дронов на Киев и область: повреждены машины, жилье и горела трава

В Киеве обломки сбитых российских дронов упали на автомобили и повредили жилье, в области тоже есть повреждения домов, также в двух районах Киевщины горела трава.

Источник: Киевская ОВА и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Обломки БпЛА упали в Дарницком районе. Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших".

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Детали: По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в области не допустили, пострадавших среди населения нет, но атака не прошла бесследно.

Фото из Telegram Полиции Киевской области

"В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады", – говорится в сообщении.

Фото из Telegram Полиции Киевской области

Также, по данным ОВА, в Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков горел травяной настил. Пожары уже потушили.