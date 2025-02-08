Россияне ударили по Херсону из РСЗО: 3 раненых, повреждены дома
Суббота, 8 февраля 2025, 11:42
Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских обстрелов Херсона утром 8 февраля.
Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Вместо будильника – вражеские РСЗО... Рашисты ударили в 6:30 по жилым кварталам. Несколько домов повреждены, один загорелся. Трое раненых, среди них 11-летний мальчик".
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Детали: Сейчас пострадавшим оказывают помощь.
По словам Мрочко, продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.