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Россияне ударили по Херсону из РСЗО: 3 раненых, повреждены дома

Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 11:42
Россияне ударили по Херсону из РСЗО: 3 раненых, повреждены дома
Скриншот из видео с Telegram-канала Романа Мрочко

Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских обстрелов Херсона утром 8 февраля.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Вместо будильника – вражеские РСЗО... Рашисты ударили в 6:30 по жилым кварталам. Несколько домов повреждены, один загорелся. Трое раненых, среди них 11-летний мальчик".

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Детали: Сейчас пострадавшим оказывают помощь.

По словам Мрочко, продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.   

Херсонвойна
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