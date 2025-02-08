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В России умер командир, причастный к удару по селу Гроза на Харьковщине: его подорвали в январе – ГУР

Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 12:16
В России умер командир, причастный к удару по селу Гроза на Харьковщине: его подорвали в январе – ГУР
Российский командир Константин Нагайко, который был причастен к удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине в 2023 году. Фото с сайта ГУР

Российский командир Константин Нагайко, которого подорвали в начале января, умер, сообщили в Главном управлении разведки. Этот военный преступник был причастен к удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине в 2023 году, когда погибли 59 гражданских украинцев.

Источник: сайт ГУР

Дословно разведка: "Военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности – к убийству 59-х гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер".

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Детали: Этот российский командир 3 января получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ, где проходил военную службу.

Разведка отметила, что "российская хирургия военному преступнику не помогла".

"За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие", – отметили в ГУР.

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