Все страны Балтии официально отсоединились от российской энергосистемы 

Фото иллюстративное со страницы Эстонского МИД в сети Х

Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России 8 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства иностранных дел Эстонии в X (Twitter)

Детали: Кроме Литвы и Латвии, о которых сообщалось ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.

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Дословно МИД Эстонии: "Это еще один исторический день для европейской интеграции".

Глава эстонского МИД Маргус Тсакхна приветствовал такое решение и сказал, что эти страны "объединят электроэнергетическую систему с континентальной Европой, к которой принадлежат".

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