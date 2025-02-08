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Все страны Балтии официально отсоединились от российской энергосистемы 

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 12:49
Все страны Балтии официально отсоединились от российской энергосистемы 
Фото иллюстративное со страницы Эстонского МИД в сети Х

Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России 8 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства иностранных дел Эстонии в X (Twitter)

Детали: Кроме Литвы и Латвии, о которых сообщалось ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.

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Дословно МИД Эстонии: "Это еще один исторический день для европейской интеграции".

Глава эстонского МИД Маргус Тсакхна приветствовал такое решение и сказал, что эти страны "объединят электроэнергетическую систему с континентальной Европой, к которой принадлежат".

Предыстория:

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  • В июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.
  • Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляли из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.
  • Ранее в Литве заявляли, что они готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также о готовности к провокациям, инспирированных Кремлем, говорили в Эстонии и в Латвии.

БалтияРосcияэлектроэнергия
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