Все страны Балтии официально отсоединились от российской энергосистемы
Суббота, 8 февраля 2025, 12:49
Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России 8 февраля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства иностранных дел Эстонии в X (Twitter)
Детали: Кроме Литвы и Латвии, о которых сообщалось ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.
Реклама:
Дословно МИД Эстонии: "Это еще один исторический день для европейской интеграции".
Глава эстонского МИД Маргус Тсакхна приветствовал такое решение и сказал, что эти страны "объединят электроэнергетическую систему с континентальной Европой, к которой принадлежат".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.
- Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляли из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.
- Ранее в Литве заявляли, что они готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также о готовности к провокациям, инспирированных Кремлем, говорили в Эстонии и в Латвии.