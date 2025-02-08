Шольц: Дебаты о миротворцах в Украине неуместны и преждевременны

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что сейчас не стоит говорить о возможной отправке миротворцев в Украину, потому что это будет означать, что партнеры предполагают, что Украина не вернет часть оккупированных Россией территорий.

Источник: "Европейская правда" со ссылками на интервью канцлера RND

Прямая речь Шольца на вопрос, должна ли Германия участвовать в отправке миротворческих сил для поддержки послевоенной Украины: "Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России".

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Детали: Он добавил, что сначала надо закончить конфликт и провести переговоры, но при этом подчеркнул, что ничего не должно решаться без участия украинцев.

"Прежде всего, конфликт должен закончиться и должны состояться реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, как могут выглядеть будущие гарантии безопасности для Украины", – сказал Шольц.

Он уточнил, что в любом случае, Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".

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"И здесь понадобимся мы и все друзья Украины", – подытожил канцлер Германии.

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