Шольц: Дебаты о миротворцах в Украине неуместны и преждевременны
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что сейчас не стоит говорить о возможной отправке миротворцев в Украину, потому что это будет означать, что партнеры предполагают, что Украина не вернет часть оккупированных Россией территорий.
Источник: "Европейская правда" со ссылками на интервью канцлера RND
Прямая речь Шольца на вопрос, должна ли Германия участвовать в отправке миротворческих сил для поддержки послевоенной Украины: "Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России".
Детали: Он добавил, что сначала надо закончить конфликт и провести переговоры, но при этом подчеркнул, что ничего не должно решаться без участия украинцев.
"Прежде всего, конфликт должен закончиться и должны состояться реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, как могут выглядеть будущие гарантии безопасности для Украины", – сказал Шольц.
Он уточнил, что в любом случае, Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".
"И здесь понадобимся мы и все друзья Украины", – подытожил канцлер Германии.
Предыстория:
- 22 января президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.
- Президент Польши Анджей Дуда недавно заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул: Польше не обязательно разворачивать собственные войска.
- А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль " в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.