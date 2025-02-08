Комбриг 37 бригады Шаталов: "Успеновского мешка" на самом деле не было
Командир 37 отдельной бригады морской пехоты полковник Сергей Шаталов заявил, что никакого "Успеновского мешка", о котором сообщали военные аналитики в декабре 2024 года, на самом деле не было.
Источник: командир 37 ОБрМП в интервью hromadske
Прямая речь Шаталова: "Я думаю, что "Успеновского мешка" не было, он был только у журналистов и некомпетентных, я бы так сказал, военных наблюдателей. На момент захода туда россиян там было минимальное количество личного состава, и тот, кто погиб, погиб не в окружении, а непосредственно в прямом контакте с противником, потому что был грамотно спланирован вывод наших войск на безопасный рубеж".
Детали: Он признал, что при этом войска понесли потери.
"Да, конечно, мы понесли потери, но если мы будем отходить постоянно, то мы отойдем до Киева, станем на Банковой и будем защищаться на Банковой", – подытожил командир 37 ОБрМП.
Предыстория:
- 12 декабря 2024 года аналитики проекта DeepState сообщили об ухудшении ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри так называемого "Успеновского мешка". Тогда отмечали, что оккупанты пытаются прорвать оборону со всех сторон, чтобы создать ситуацию полного окружения украинских войск.
- Позже в DeepState заявили, что россияне захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка", и что не все украинские военные смогли выйти из окружения.