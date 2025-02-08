Комбриг 37 бригады Шаталов: "Успеновского мешка" на самом деле не было

Командир 37 отдельной бригады морской пехоты полковник Сергей Шаталов заявил, что никакого "Успеновского мешка", о котором сообщали военные аналитики в декабре 2024 года, на самом деле не было.

Источник: командир 37 ОБрМП в интервью hromadske

Прямая речь Шаталова: "Я думаю, что "Успеновского мешка" не было, он был только у журналистов и некомпетентных, я бы так сказал, военных наблюдателей. На момент захода туда россиян там было минимальное количество личного состава, и тот, кто погиб, погиб не в окружении, а непосредственно в прямом контакте с противником, потому что был грамотно спланирован вывод наших войск на безопасный рубеж".

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Детали: Он признал, что при этом войска понесли потери.

"Да, конечно, мы понесли потери, но если мы будем отходить постоянно, то мы отойдем до Киева, станем на Банковой и будем защищаться на Банковой", – подытожил командир 37 ОБрМП.

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