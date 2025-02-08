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В санкционный список Трампа попал прокурор МУС, который выдал ордер на арест Путина – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 14:52
В санкционный список Трампа попал прокурор МУС, который выдал ордер на арест Путина – СМИ
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Фото icc-cpi.int

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, утвержденные президентом США Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам двух собеседников агентства, один из которых – чиновник МУС, имя Хана содержится в еще не обнародованном приложении к указу Трампа.

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Санкции предусматривают замораживание американских активов фигурантов списка и запрет на въезд в США для них и их семей.

Также, по данным Reuters, этот указ поручает министру финансов Скотту Бессенту после консультаций с государственным секретарем Марко Рубио в течение 60 дней представить доклад с указанием лиц, на которых должны наложить санкции

Предыстория:

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  • 6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
  • В МУС заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции против сотрудников суда. В то же время суд осудил такое решение американского президента.
  • На защиту Международного уголовного суда после указа Трампа стала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • 7 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МУС продолжит выполнять свои функции по привлечению к ответственности россиян за совершенные военные преступления в Украине, несмотря на введенные США санкции.

ТрампсанкцииГаагский трибунал
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