В санкционный список Трампа попал прокурор МУС, который выдал ордер на арест Путина – СМИ

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, утвержденные президентом США Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам двух собеседников агентства, один из которых – чиновник МУС, имя Хана содержится в еще не обнародованном приложении к указу Трампа.

Реклама:

Санкции предусматривают замораживание американских активов фигурантов списка и запрет на въезд в США для них и их семей.

Также, по данным Reuters, этот указ поручает министру финансов Скотту Бессенту после консультаций с государственным секретарем Марко Рубио в течение 60 дней представить доклад с указанием лиц, на которых должны наложить санкции

Предыстория:

РЕКЛАМА: