На Торецком направлении сбили российский Су-25 – 28 ОМБр
Суббота, 8 февраля 2025, 15:46
Украинские военные из 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении.
Источник: пресс-служба бригады в Telegram
Дословно пресс-служба: "Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО".
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Детали: Больше подробностей бригада пообещала предоставить позже в видео.