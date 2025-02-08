На Торецком направлении сбили российский Су-25 – 28 ОМБр

Украинские военные из 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении.

Источник: пресс-служба бригады в Telegram

Дословно пресс-служба: "Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО".

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Детали: Больше подробностей бригада пообещала предоставить позже в видео.