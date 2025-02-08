Сырский рассказал о годе на должности: поражено 377 объектов на территории РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за год его пребывания на этом посту Силы обороны поразили 377 объектов военного назначения на территории РФ, с максимальной дальностью поражения 1,7 тысячи километров.

Источник: Сырский по случаю первой годовщины в должности главкома ВСУ, сообщает Генштаб

Прямая речь: "Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тыс. км. Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены.

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За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения.

Воздушными Силами и другими составляющими сил обороны в течение года уничтожено 9 200 воздушных целей различных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году (3 798)".

Детали: Сырский выделил 8 приоритетов своей работы:

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сохранение жизни людей

бей издалека

чтобы побеждать, готовься

Россия в огне

нестандартные действия, не только оборона

меняться, чтобы победить

наращивание возможностей

единство – залог нашей стойкости

Главком отметил, что Силы обороны за этот год "остановили наступление врага на Харьковщине, предотвратили наступление на Сумщине и перенесли войну на территорию противника", а также сдерживают продолжающееся наступление агрессора на востоке.

"Вместе, в течение года, мы уничтожили живой силы, военной техники и военных объектов врага больше, чем совокупно за предыдущие годы войны", – добавил он.

Сырский напомнил, что в Вооруженных Силах разработана и внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих". Ключевыми направлениями программы являются: технологизация армии, совершенствование подготовки украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах. Важный аспект реализации программы – это действия командиров подразделений.

Он также отметил, что в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников.

"Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птахи Мадяра", "Ахиллес", "К-2" и другие. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. За год количество целей, пораженных ударными БпЛА разных типов, превысило 461 тысячу. Год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2", – рассказал главком.

Он добавил, что за год Силами обороны уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8400).

Сырский напомнил, что срок базовой общей военной подготовки (БОВП) увеличен до 1,5 месяца и может быть увеличен до 2.

"Усиливаем подготовку инструкторов. Провели успешный эксперимент по проведению БОВП на тыловых фондах боевых бригад. Кроме того, я настаиваю на обеспечении 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БЗВП еще перед боевой работой. Чем более подготовленным и психологически устойчивым будет воин, тем крепче будут наши позиции на фронте", - отметил он.

По словам Сырского, в этом году впервые подготовка на иностранных образцах вооружения и военной техники осуществляется не за рубежом, а в Украине, что существенно оптимизирует расходы и время. Это стало возможным за счет увеличения количества подготовленных за рубежом инструкторов.

Он также отметил создание "буферной зоны" на Курщине, что разрушило замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков.

"За 6 месяцев активных боевых действий на территории РФ общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч – убитыми. Причем это наиболее подготовленные российские войска. Подверглась разгрому и группировка северокорейских наемников. Во время операции взяты в плен 924 военных армии РФ", – рассказал главком.

Он также отметил, что год назад была начата работа по аудиту воинских частей и органов военного управления, в частности Генерального штаба. По результатам аудита был расформирован или сокращен ряд военных структур и учреждений.

"За счет высвобожденного личного состава мы доукомплектовали органы управления оперативного, тактического уровней и боевые воинские части. Около 70 тысяч военнослужащих отправлены в зону боевых действий в результате сокращения (уменьшения) численности частей охраны, обслуживания и обеспечения", – говорится в заметке.

Сырский также заявил, что в этом году ВСУ "полностью перешли на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками".

Прямая речь: "В конце третьего года широкомасштабной войны мы продолжаем борьбу, как бы это ни было сложно. Упорядочиваем мобилизацию, усиливаем рекрутинг. В то же время, в сложившихся условиях, не можем обойтись без перемещения и командировки военнослужащих из небоевых воинских частей в боевые. Сейчас этот процесс продолжается. Ведь если фронт, как говорится, "посыплется", то все наши планы не будут стоить ломаного гроша".