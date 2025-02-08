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Въехать в Германию нелегально чаще всего пытаются сирийцы и украинцы – правительство

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 8 февраля 2025, 18:29
Въехать в Германию нелегально чаще всего пытаются сирийцы и украинцы – правительство
иллюстративное фото AFP via Getty Images

Въехать в Германию без необходимых документов во втором полугодии 2024 года чаще всего пытались граждане Сирии, Украины, Афганистана и Турции.

Источник: статистика, предоставленная немецким правительством в ответ на запрос депутатов Бундестага от Левой партии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Доля сирийцев среди тех, кто во второй половине 2024 года пытался въехать в Германию без необходимых для этого документов, составляет 20,6%, а доля украинцев – почти 20%.

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Как указано, не каждый украинец может просто так въехать в Германию.

"Гражданам Украины, которые уже много лет живут за границей, не угрожают боевые действия в Украине. Поэтому необходимости в их защите нет. Изменение места жительства по другим причинам без необходимой для долгосрочного проживания визы невозможно на основании соответствующего постановления", – отмечается в пояснении немецкого правительства.

В целом количество попыток въезда в Германию без необходимых для этого документов сократилось с 127 549 в 2023 году до 83 572 в 2024 году.

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Также сократилось количество путешественников без необходимых для пересечения границы Германии документов, которые сообщали федеральную полицию о намерении запросить убежище.

Что предшествовало: На внутренних сухопутных границах Германии до 15 марта продолжаются проверки.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что проверки на немецких границах будут сохраняться "до тех пор, пока внешняя защита границ действительно не начнет действовать".

Германиямиграция
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