В Украине в воскресенье преимущественно морозная погода, на Закарпатье до 8° тепла
В воскресенье 9 февраля температура ночью будет достигать 11° мороза, днем на Закарпатье до 8° тепла, в Киеве и области будут держаться морозы.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине без осадков. На дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.
В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 3-5° мороза.