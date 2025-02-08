В Украине в воскресенье преимущественно морозная погода, на Закарпатье до 8° тепла

В воскресенье 9 февраля температура ночью будет достигать 11° мороза, днем на Закарпатье до 8° тепла, в Киеве и области будут держаться морозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине без осадков. На дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

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Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами гололедица.

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Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 3-5° мороза.