Россияне с КНДРовцами снова пошли в штурм на Курщине, сменив тактику – 47 ОМБр
Российские войска вместе с военными из КНДР совершили новую массированную атаку в Курской области РФ, потеряв по меньшей мере роту живой силы.
Источник: 47 отдельная механизированная бригада "Магура"
Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині. Відео: 47 окрема механізована бригада "Маґура" pic.twitter.com/APWJYmcDgmРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 8, 2025
Дословно: "Войска РФ с КНДРовцами снова пошли в штурм в Курской области.
47 бригада "Магура" со смежниками останавливают новую массированную атаку РФ. На этот раз противник изменил тактику. Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту.
Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов. Шли по полям и открытым участкам. Вражеских штурмовиков подвозили также на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался под деревьями".
Детали: В бригаде отметили, что украинские воины продолжают крепко держать линию соприкосновения – по врагу отработали все подразделения 47 бригады.
Дословно: "Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты.
Потери россиян в этом штурме – по меньшей мере рота живой силы".
Предыстория:
- 31 января американское издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц Украины и США написало, что военных КНДР, которые воюют на стороне России против Украины, вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли большие потери.
- Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в Курской области РФ примерно три недели не отмечается присутствие северокорейских войск.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что 31 января в результате удара Сил обороны по командному пункту российских войск в Курской области оккупанты потеряли десятки офицеров - как российских, так и северокорейских.
- 7 февраля Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.