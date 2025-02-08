Россияне с КНДРовцами снова пошли в штурм на Курщине, сменив тактику – 47 ОМБр

Российские войска вместе с военными из КНДР совершили новую массированную атаку в Курской области РФ, потеряв по меньшей мере роту живой силы.

Источник: 47 отдельная механизированная бригада "Магура"

Війська РФ із КНДРівцями знову пішли в штурм на Курщині. Відео: 47 окрема механізована бригада "Маґура" pic.twitter.com/APWJYmcDgm Реклама: February 8, 2025

Дословно: "Войска РФ с КНДРовцами снова пошли в штурм в Курской области.

47 бригада "Магура" со смежниками останавливают новую массированную атаку РФ. На этот раз противник изменил тактику. Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту.

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Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов. Шли по полям и открытым участкам. Вражеских штурмовиков подвозили также на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался под деревьями".

Детали: В бригаде отметили, что украинские воины продолжают крепко держать линию соприкосновения – по врагу отработали все подразделения 47 бригады.

Дословно: "Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты.

Потери россиян в этом штурме – по меньшей мере рота живой силы".

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