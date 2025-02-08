СМИ сообщают о сбоях при голосовании в "Дії", Федоров отрицает

По данным СМИ, приложение "Дія" работает с незначительными перебоями после начала зрительского голосования в нацотборе на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", в то же время вице-премьер Михаил Федоров отрицает эту информацию.

Источник: Интерфакс-Украина, Суспільне, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Как пишет "Интерфакс-Украина", пользователи социальных сетей сообщают, что при входе в раздел "опрос" в приложении он периодически выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и соответственно, не дает возможности сразу проголосовать за конкурсантов. Для успешного голосования нужно несколько раз нажать на сообщение "Попробовать еще".

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"Суспільне" также пишет, что некоторые пользователи сообщают о сбое при голосовании в "Дії" на Нацотборе.

На странице "Дії" в Facebook некоторые пользователи в комментариях сообщают, что не могут проголосовать.

В то же время вице-премьер Михаил Федоров заявил, что "все работает идеально" и возможные трудности вызваны проблемами с интернетом.

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Прямая речь Федорова: "250 000 голосов. Все работает идеально. Если у вас долго загружается или выдает ошибку, возможно есть проблема с интернетом. В Дії, кстати, есть услуга "известить о плохом Интернете"".

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что более чем 360 тысяч украинцев отдали голос за своего фаворита в "Дії".

"Все прошло ровно. Идеально выдержали нагрузку, которая в 20+ раз превышала обычную", - написал он.

Что предшествовало: В 2024 году во время нацотбора на "Евровидение-2024" приложение "Дія" работало с перебоями, из-за неспособности реестров обработать большой поток запросов. В связи с этим голосование продлили на сутки.