На Курщине Силы обороны отбили 27 атак с начала суток – Генштаб

С начала суток 8 февраля на фронте произошло 125 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 52 раза, в Курской области РФ – 28, из которых один бой еще продолжается.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, применив 93 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 992 дрона-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Враг нанес авиаудары по Большим Проходам и Липцам.

На Купянском направлении противник проводил восемь штурмов позиций защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, а еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку Нового, Новоегоровки и Ямполовки.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре попытки наступления на позиции украинских подразделений в районе Белогоровки. Три атаки уже отбиты защитниками, идет один бой.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы, два – продолжаются. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Марково.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка. В настоящее время все атаки отбиты. Авиационным ударам подверглись Дружковка и Константиновка.

В субботу на направлении защитниками был сбит российский самолет-штурмовик Су-25.

На Покровском направлении захватнические подразделения 52 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Под авиаударами противника оказались Васильевка, Гришино и Багатырь.

Противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 120 из них – безвозвратно. Также уничтожен 21 автомобиль, три антенны управления БпЛА, повреждены три танка, две боевые машины пехоты, две самоходные гаубицы врага.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя. Девять атак уже отбиты, три продолжаются. Враг нанес авиаудар в районе Разлива.

На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары по Гуляйполю, Степногорску и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по Ольговскому.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 27 атак российских захватчиков, еще один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов, с применением 40 управляемых бомб, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.