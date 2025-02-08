В больнице умер раненый в результате удара по Полтаве 1 февраля: всего 15 жертв

Через неделю комы в больнице Полтавы умер Михаил Деревянов, который получил осколочное ранение в голову в результате ракетного удара 1 февраля.

Источник: Суспільне со ссылкой на Instagram жены Деревянова

Детали: Во время ракетного удара по жилому дому в Полтаве 1 февраля осколок попал Михаилу Деревянову в голову. Мужчину в тот же день госпитализировали в больницу. Он неделю находился в коме в реанимационном отделении.

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Деревянов занимался футболом. Играл в составе команды из Судиевки "Краяны" и мачуховской "Дружбы". Был многократным победителем и призером различных спортивных турниров, пишет на своей странице в Facebook знакомый погибшего Андрей Гончаренко. У мужчины осталась жена и маленький сын.

Всего 1 февраля в результате ракетного удара по жилому дому в микрорайоне Браилки погибло 15 человек. Из них 3 детей.

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