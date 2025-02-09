Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

План "Ковер" ввели в аэропорту Волгограда РФ

Воскресенье, 9 февраля 2025, 00:30
План Ковер ввели в аэропорту Волгограда РФ
фото: Mash

В аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Источник: российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию

Детали: Отмечается, что план "Ковер" введен в волгоградском аэропорту "Гумрак".

Реклама:

Следовательно, задержаны рейсы на вылет и прилет.

Паблики сообщают, что задержка авиарейсов связана с угрозой атаки беспилотников.

Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2025
видеоРоссияне с КНДРовцами снова пошли в штурм на Курщине, сменив тактику – 47 ОМБр
Глава Военного комитета НАТО приехал в Украину: встретился с Зеленским и Сырским
Россия захватила менее 20% полезных ископаемых Украины – Зеленский
Все страны Балтии официально отсоединились от российской энергосистемы 
В "Резерв+" произошел сбой
Все новости...
Последние новости
01:44
Враг атаковал 12 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
00:58
На Киевщине работает ППО
00:30
План "Ковер" ввели в аэропорту Волгограда РФ
23:56
Мерц говорит, что сотрудничество с ультраправыми было бы "предательством страны"
23:25
В больнице умер раненый в результате удара по Полтаве 1 февраля: всего 15 жертв
23:07
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2025
22:32
На Курщине Силы обороны отбили 27 атак с начала суток – Генштаб
22:25
Вышел фильм Соррентино "Партенопа": стоит ли его посмотреть
22:04
обновленоСМИ сообщают о сбоях при голосовании в "Дії", Федоров отрицает
21:45
В Эстонии для обвиняемой в госизмене россиянки требуют шесть лет тюрьмы
Все новости...
Реклама:
Реклама: