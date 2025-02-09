План "Ковер" ввели в аэропорту Волгограда РФ

В аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Источник: российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию

Детали: Отмечается, что план "Ковер" введен в волгоградском аэропорту "Гумрак".

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Следовательно, задержаны рейсы на вылет и прилет.

Паблики сообщают, что задержка авиарейсов связана с угрозой атаки беспилотников.

Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.