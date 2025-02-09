Враг атаковал 12 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений

В течение прошлого дня россияне совершили 76 обстрелов приграничья Сумской области, ранен человек, в четырех общинах зафиксировали повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская, Хутор-Михайловская, Свесская, громады".

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Детали: По Хотинской общине россияне осуществили удар FPV-дронами, БпЛА и сброс взрывных устройств с БпЛА. В результате обстрелов гражданское лицо получило ранения, поврежден частный дом.

В Великописаревской громаде в результате более 20 взрывов повреждены 2 частных дома, придомовая территория и автомобиль.

Из-за обстрелов Юнаковской громады повреждены частные дома.

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В Шосткинской громаде зафиксировали попадание вражеских БпЛА в гражданское производственное помещение и частный дом. Последствия вражеской атаки уточняются.