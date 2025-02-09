В Луцке прогремели взрывы
Воскресенье, 9 февраля 2025, 04:18
В ночь на 9 февраля в Луцке были слышны звуки взрывов.
Источник: "Суспільне Луцк", местные паблики, Воздушные силы
Детали: Во время объявленной воздушной тревоги в Луцке раздались взрывы.
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"Суспільне" сообщило, что "в Луцке были слышны звуки, похожие на взрыв".
Впоследствии в Луцке снова была слышна серия взрывов.
По данным мониторинговых пабликов, работали силы ПВО.
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Воздушные силы сообщали о БПЛА севернее Луцка западным курсом.