В Луцке прогремели взрывы

В ночь на 9 февраля в Луцке были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне Луцк", местные паблики, Воздушные силы

Детали: Во время объявленной воздушной тревоги в Луцке раздались взрывы.

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"Суспільне" сообщило, что "в Луцке были слышны звуки, похожие на взрыв".

Впоследствии в Луцке снова была слышна серия взрывов.

По данным мониторинговых пабликов, работали силы ПВО.

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Воздушные силы сообщали о БПЛА севернее Луцка западным курсом.