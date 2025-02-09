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Россия "активно продвигает затяжную войну" в Украине – аналитики

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 05:32
Россия активно продвигает затяжную войну в Украине – аналитики
Путин, фото: Getty Images

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что действия властей России свидетельствуют о нежелании вести переговоры и "активно продвигает затяжную войну" в Украине. Кроме того, РФ может создавать условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Россия продолжает расширять свой военный потенциал, что свидетельствует о том, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной".

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Детали: Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил 8 февраля, что российские войска формируют новые военные дивизии, строят дополнительные объекты оборонно-промышленной базы, планируют увеличить численность военнослужащих более чем на 100 000 солдат и углубляют военное сотрудничество с Северной Кореей.

Зеленский подчеркнул, что усилия России по наращиванию сил, реструктуризации и оборонного производства дают понять, что Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и стремится продолжать российскую войну.

Дословно ISW: "Такие российские планы свидетельствуют о том, что Россия, а не Украина, является стороной, которая отказывается от добросовестных переговоров и активно продвигает затяжную войну, а не мир, а также создает условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО.

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Российские официальные лица и информационное пространство часто подают войну в Украине как часть более широкой конфронтации с Западом".

ISWроссийско-украинская война
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