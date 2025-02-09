В России заявили об атаке 35 БпЛА на области РФ и оккупированный Крым

В Минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи 35 беспилотников атаковали 7 областей РФ и оккупированный Крым.

Источник: МО РФ

Детали: В российском ведомстве отметили, что якобы их ПВО перехватила и уничтожила "35 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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Дословно МО РФ: "...18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым".