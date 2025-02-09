Враг нанес более 340 ударов за сутки по Запорожской области, четверо раненых

За прошедшие сутки российская армия нанесла 342 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, двое взрослых и двое детей ранены в результате вражеской атаки по Гуляйполю.

Источник: Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Враг совершил 23 авиационных удара по Марьевке, Степногорску, Гуляйполю и Малым Щербакам.

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63 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Новодаровку.

151 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Омельника, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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"Поступило 20 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - добавил Федоров.