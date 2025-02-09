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Россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: разбиты 3 дома, задело газопровод

Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 08:08
Россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: разбиты 3 дома, задело газопровод
Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 9 февраля российские захватчики атаковали из артиллерии Никопольщину на Днепропетровщине, в результате чего были разбиты 3 частных дома и задело газопровод.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину. Снаряды летели по райцентру и Червоногригорьевской громаде".

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Детали: По его словам, из-за обстрелов было разбито 3 частных дома, надворная и хозяйственная постройки, еще одна - уничтожена. Кроме того, задело газопровод. Люди не пострадали.

 

Также в результате шахедной атаки было громко на Синельниковщине. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Днипрообстрел
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