На Покровском направлении захлебнулось 54 штурма оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки на всех участках фронта произошло 133 боевых столкновения, на Покровском направлении защитники остановили 54 атаки оккупантов, на Курском плацдарме Силы обороны отбили 28 штурмов россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодязов, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак позиций наших войск, усилия концентрировали вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных ударов, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.