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На Покровском направлении захлебнулось 54 штурма оккупантов – Генштаб

Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 08:22
На Покровском направлении захлебнулось 54 штурма оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех участках фронта произошло 133 боевых столкновения, на Покровском направлении защитники остановили 54 атаки оккупантов, на Курском плацдарме Силы обороны отбили 28 штурмов россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодязов, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак позиций наших войск, усилия концентрировали вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных ударов, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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