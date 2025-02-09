Минобороны Финляндии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны правительственным самолетом РФ
Минобороны Финляндии заявило, что российский правительственный самолет, двигавшийся над Финским заливом, мог на несколько минут залететь в воздушное пространство Финляндии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии
Детали: Финское правительство пока говорит о "подозрении в нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17.15.
"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", - отметили в заявлении.
Детали инцидента выясняет Пограничная служба Финляндии.
"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.
Предыстория:
- Ранее на этой неделе норвежские F-35 перехватили российскую ударную авиационную группу на Крайнем Севере.
- Также в Финляндии пытаются вернуть обратно подростка, который перешел закрытую границу с Россией и оказался в центре для несовершеннолетних правонарушителей. РосСМИ пишут, что это 13-летний парень из семьи украинцев, получивших временную защиту в Финляндии.