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Минобороны Финляндии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны правительственным самолетом РФ

Леонид Емец, Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 08:46
Минобороны Финляндии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны правительственным самолетом РФ
Фото pixabay.com

Минобороны Финляндии заявило, что российский правительственный самолет, двигавшийся над Финским заливом, мог на несколько минут залететь в воздушное пространство Финляндии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии

Детали: Финское правительство пока говорит о "подозрении в нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17.15.

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"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", - отметили в заявлении.

Детали инцидента выясняет Пограничная служба Финляндии.

"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

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Предыстория:

ФинляндияРосcияграница
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