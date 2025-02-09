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Ночная атака на Киевщину: работала ПВО, обломки БпЛА попадали на стройплощадку и открытые участки

Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 10:00
Ночная атака на Киевщину: работала ПВО, обломки БпЛА попадали на стройплощадку и открытые участки
Фото: Getty Images

В ночь на 9 февраля Киевскую область атаковали российские беспилотники, тревога длилась более 11 часов, есть сбитые вражеские цели.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Очередная массированная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Тревога продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено".

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Детали: Сообщается, что в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома.

В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Киевская областьПВОбеспилотники
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