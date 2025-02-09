В авто с президентом Сербии Вучичем на полном ходу отвалилось колесо

В субботу у автомобиля президента Сербии Александра Вучича во время движения на полном ходу отвалилось колесо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: Инцидент произошел 8 февраля во время поездки Вучича в село под границей с Румынией и Венгрией в Воеводине.

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Сначала в публичном выступлении после инцидента Вучич сказал, что речь шла о спущенном колесе, однако впоследствии в администрации подтвердили СМИ, что инцидент был серьезным.

На видео, которое попало в соцсети, видно, что у автомобиля отвалилось колесо.

Forenzički, šta je sve neobično u događaju sa snimka koji prikazuje vozilo predsednika države na kom puca pneumatik, a potom se u medijima koje kontroliše vlast, prikazuje kao "sabotaža"?



1️⃣ Vozilo sa predsednikom najpre prelazi iz svoje saobraćajne trake na sredinu magistrale,… pic.twitter.com/J6S3jBnr0j РЕКЛАМА: February 8, 2025

После этого Вучича пересадили в другой автомобиль и кортеж продолжил движение.

Инцидент является довольно редким событием, поскольку это бронированный спецавтомобиль, специально предназначенный для перевозки топ-чиновников.

После инцидента от некоторых членов правительства прозвучали предположения, что неприятность с президентским авто не была случайностью.

Министр Джордже Милевич заявил, что "не хочет преждевременно характеризовать произошедшее как попытку угрожать президенту, но обстоятельства в стране, действия определенных субъектов, направленные на дестабилизацию и наше прошлое, в котором бывали трагические события, обязывают к тщательному и полному расследованию таких инцидентов, чтобы определить, не было ли за ними злого умысла".

Министр культуры Никола Селакович также предположил, что инцидент мог быть покушением.

"Есть оправданные причины подозревать, что речь идет о попытке покушения – в продолжение постоянной кампании, направленной на дестабилизацию страны", – заявил он.

Напомним, в Сербии продолжаются массовые протесты с требованием наказать виновных в смертельном обвале фрагмента крыши на железнодорожном вокзале.

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