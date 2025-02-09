Трамп заявил, что рассчитывает на «сделку» с Ираном относительно сохранения безъядерного статуса

Президент США Дональд Трамп говорит, что рассчитывает все же договориться с Ираном и убедить Тегеран отказаться от ядерной программы, об этом The New York Post рассказывает на основе комментариев, которые, как утверждает, журналисты получили в интервью на борту президентского самолета в пятницу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post

Детали: Трамп сказал, что рассчитывает на "соглашение" с Ираном о том, чтобы он сохранял безъядерный статус.

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Прямая речь Трампа: "Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к черту... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать".

Если мы достигнем договоренности, Израиль не будет бомбить их".

Больше деталей: В то же время президент не стал раскрывать, как планирует вести переговоры с Тегераном.

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"Я не хотел бы говорить, что я собираюсь им сказать. Это не очень хорошо... Я мог бы сказать (в будущих переговорах – Ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И, думаю, они будут довольны", – сказал Дональд Трамп.

New York Post утверждает, что в этом общении Трамп также признал свою телефонный разговор с Путиным, однако не приводит цитаты, которая бы однозначно подтверждала, что такой разговор уже состоялся.

Что предшествовало: