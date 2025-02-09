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Мнения грузин относительно легитимности нового «президента» разделились почти пополам – опрос

Мария Емец, Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 14:13
Мнения грузин относительно легитимности нового «президента» разделились почти пополам – опрос
фото: Getty Images

Одно из последних исследований общественного мнения в Грузии показало, что Саломе Зурабишвили считает легитимным президентом больше людей, чем доля тех, кто признает легитимность назначенного властями Михеила Кавелашвили - но с небольшим преимуществом, такими оказались результаты опроса от Института социальных исследований и анализа (ISSA).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: 40,1% респондентов ответили, что считают легитимным президентом Саломе Зурабишвили.

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Михеила Кавелашвили, которого назначили на должность по новой процедуре без прямого народного голосования, считают легитимным 38%.

Еще 15,9% считают, что в Грузии пока нет легитимного президента.

Если бы выборы проходили в эти выходные, партию власти "Грузинская мечта" поддержали бы как минимум 25,1% опрошенных (с добавлением голосов респондентов, которые не захотели прямо называть фаворита, по методу аллокации – до 31,5%).

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Оппозиционную "Коалицию за перемены" поддержали бы 10,3% (с аллокацией – до 18%), "Единство для спасения Грузии – Единое национальное движение" – 8.5% (с аллокацией – 14,9%), партию "Сильная Грузия" – 6,3%, "Гахария для Грузии" – 5,4%.

Рейтинги остальных меньше 5%, и еще 13,8% респондентов не определились с мнением.

Сбор данных в рамках опроса проводился 18-30 января среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личных интервью. Возможная погрешность составляет +/– 2,5.

Что предшествовало:

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" о том, почему Киев не должен признавать нового президента Грузии.

Грузиявиборы
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