В полиции рассказали, как львовянин, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на трассе

В полиции Житомирской области сообщили, что выясняют обстоятельства травмирования жителя Львовщины, солдата одной из воинских частей, которого нашли на окраине Житомира с повреждениями и рассказали подробности получения пострадавшим телесных повреждений.

Источник: пресс-служба полиции Житомирской области

Дословно: "Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное".

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Детали: Сообщается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18.00 и сообщили об этом в полицию, у пострадавшего были диагностированы тяжелые травмы головы.

По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.

"По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", - говорится в сообщении.

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Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что на обочине трассы в Житомирской области нашли и госпитализировали лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, который после прохождения ВВК был доставлен в воинскую часть А2900. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили свои действия и законные основания в отношении призывника.

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