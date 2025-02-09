Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В полиции рассказали, как львовянин, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на трассе

Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 14:53
В полиции рассказали, как львовянин, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на трассе
Степан Бильченко, фото друга потерпевшего Влада Кононова в Facebook

В полиции Житомирской области сообщили, что выясняют обстоятельства травмирования жителя Львовщины, солдата одной из воинских частей, которого нашли на окраине Житомира с повреждениями и рассказали подробности получения пострадавшим телесных повреждений.

Источник: пресс-служба полиции Житомирской области

Дословно: "Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное".

Реклама:

Детали: Сообщается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18.00 и сообщили об этом в полицию, у пострадавшего были диагностированы тяжелые травмы головы.

По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.

"По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА:

Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что на обочине трассы в Житомирской области нашли и госпитализировали лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, который после прохождения ВВК был доставлен в воинскую часть А2900. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили свои действия и законные основания в отношении призывника.

Знать больше: Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий 

ТЦК забирает инженеров дронов прямо под заводом – Мартин Брест

Предыстория:

ТЦКЖитомирская областьпризыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Времена политического давления закончились": Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой
На трассе нашли сотрудника Львовского университета, которого забрал ТЦК: военные объяснили ситуацию
The Sunday Times написала о связи подозреваемого в госизмене Кулинича с американским "лоббистом Зеленского"
Украина наращивает импорт газа из ЕС
СМИ: Трамп говорил по телефону с Путиным о войне в Украине
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2025
Все новости...
ТЦК
На трассе нашли сотрудника Львовского университета, которого забрал ТЦК: военные объяснили ситуацию
На фоне диверсионных подрывов в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности
Уважение и вежливость: для ТЦК разрабатывают правила общения с военнообязанными
Последние новости
16:21
"Мы теряли их след": ученые установили, куда в море таинственно исчезают юные черепахи
16:13
Посол в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной
15:53
Времена политического давления закончились": Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой
15:44
Киевводоканал опроверг информацию о повышении тарифов: был технический сбой
15:25
Фейковые командировки чиновников за границу, Трамп и украинские ископаемые, ликвидация человека Януковича – УП Неделя
15:12
Бундесвер: Подозрительные беспилотники были замечены над базой, где обучают украинских военных
15:01
В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего военного: в городском совете отреагировали
14:53
В полиции рассказали, как львовянин, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на трассе
14:47
интервьюМаксим Таловеров: Ментально готовился к игре в Англии. Я готов к интенсивному футболу
14:28
Суд отменил спецразрешение на месторождение песка, где находится памятник археологии
Все новости...
Реклама:
Реклама: