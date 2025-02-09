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Бундесвер: Подозрительные беспилотники были замечены над базой, где обучают украинских военных

Иванна Костина, Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 15:12
Бундесвер: Подозрительные беспилотники были замечены над базой, где обучают украинских военных
Фото: Getty Images

Согласно внутреннему отчету, который впервые процитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия снова обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследует возможный шпионаж.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Сообщается, что неизвестные дроны были замечены над базой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств глушения, немецкая армия не смогла заставить неизвестные дроны приземлиться или найти пилотов.

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Авиабаза на Северном море считается особой зоной безопасности не только потому, что немецкие солдаты проходят там обучение по использованию системы противовоздушной обороны Patriot.

В течение нескольких месяцев здесь также тренируются пользоваться высокоэффективной системой украинские солдаты. Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за учений с использованием Patriot, а российские спецслужбы являются первыми в списке подозреваемых в подобных инцидентах.

Наблюдение за полетами неизвестных беспилотников стало печальной рутиной для немецкой армии. С тех пор, как войска начали тренировать украинских солдат, беспилотные летательные аппараты неоднократно появлялись над соответствующими базами, а перед воротами также несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров.

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"Иногда кажется, что враг хочет, чтобы мы видели, как он пытается шпионить", – сказал недавно генерал немецкой армии.

Нынешний инцидент является взрывоопасным, поскольку защитные меры Бундесвера не сработали. Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. Одним из примеров является система HP47, которая может быть использована для наведения на беспилотники, а затем вызвать их катастрофу с помощью сигналов глушения. Согласно отчету, две другие оборонительные системы также оказались безуспешными.

Эти детали в очередной раз поднимают вопрос о том, достаточно ли хорошо вооружен Бундесвер, чтобы противостоять угрозе, которую представляют беспилотники.

Беспилотники регулярно замечают над казармами и индустриальными парками. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо оснащена.

Предыстория:

  • Как сообщалось, немецкой армии намерены предоставить разрешение сбивать беспилотники для предотвращения угроз.
  • Недавно сообщалось, что баварское земельное управление криминальной полиции проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.
  • В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Британии в Саффолке и Норфолке.

ГерманиябеспилотникиУкраина
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