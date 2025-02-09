Бундесвер: Подозрительные беспилотники были замечены над базой, где обучают украинских военных

Согласно внутреннему отчету, который впервые процитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия снова обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследует возможный шпионаж.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Сообщается, что неизвестные дроны были замечены над базой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств глушения, немецкая армия не смогла заставить неизвестные дроны приземлиться или найти пилотов.

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Авиабаза на Северном море считается особой зоной безопасности не только потому, что немецкие солдаты проходят там обучение по использованию системы противовоздушной обороны Patriot.

В течение нескольких месяцев здесь также тренируются пользоваться высокоэффективной системой украинские солдаты. Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за учений с использованием Patriot, а российские спецслужбы являются первыми в списке подозреваемых в подобных инцидентах.

Наблюдение за полетами неизвестных беспилотников стало печальной рутиной для немецкой армии. С тех пор, как войска начали тренировать украинских солдат, беспилотные летательные аппараты неоднократно появлялись над соответствующими базами, а перед воротами также несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров.

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"Иногда кажется, что враг хочет, чтобы мы видели, как он пытается шпионить", – сказал недавно генерал немецкой армии.

Нынешний инцидент является взрывоопасным, поскольку защитные меры Бундесвера не сработали. Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. Одним из примеров является система HP47, которая может быть использована для наведения на беспилотники, а затем вызвать их катастрофу с помощью сигналов глушения. Согласно отчету, две другие оборонительные системы также оказались безуспешными.

Эти детали в очередной раз поднимают вопрос о том, достаточно ли хорошо вооружен Бундесвер, чтобы противостоять угрозе, которую представляют беспилотники.

Беспилотники регулярно замечают над казармами и индустриальными парками. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо оснащена.

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