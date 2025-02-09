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Фейковые командировки чиновников за границу, Трамп и украинские ископаемые, ликвидация человека Януковича – УП Неделя

Украинская правда, Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 15:25
Фейковые командировки чиновников за границу, Трамп и украинские ископаемые, ликвидация человека Януковича – УП Неделя
Фото: коллаж УП

Новый выпуск программы УП ТИЖДЕНЬ.

Расскажем о:

  • Военная помощь в обмен на полезные ископаемые. Что хочет получить от Украины Трамп?
  • Обсудили это с Александром Кубраковым, советником Министра обороны и основателем аналитического центра We Build Ukraine.
  • Фейковые командировки к Санта Клаусу - как украинские чиновники обходят запрет на туристические поездки за границу?
  • Об этом рассказал руководитель отдела расследований "Украинской правды" Михаил Ткач.
  • Маневры на фронте, диверсии в тылу. Куда движется война?
  • 5 миллиардов на Майдан, 20 миллионов за визит Джоли в Украину - неделя удивительных разоблачений, что из них правда, а что нет?
  • Верховная Рада открыла историческую сессию, а ее депутаты массово уехали в США.
  • В Москве смертник взорвал человека Януковича.
  • Америка изгоняет палестинцев из Газы и хочет сделать там курорт.

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ТрампЯнукович
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