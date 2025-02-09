Фейковые командировки чиновников за границу, Трамп и украинские ископаемые, ликвидация человека Януковича – УП Неделя
Воскресенье, 9 февраля 2025, 15:25
Новый выпуск программы УП ТИЖДЕНЬ.
Расскажем о:
- Военная помощь в обмен на полезные ископаемые. Что хочет получить от Украины Трамп?
- Обсудили это с Александром Кубраковым, советником Министра обороны и основателем аналитического центра We Build Ukraine.
- Фейковые командировки к Санта Клаусу - как украинские чиновники обходят запрет на туристические поездки за границу?
- Об этом рассказал руководитель отдела расследований "Украинской правды" Михаил Ткач.
- Маневры на фронте, диверсии в тылу. Куда движется война?
- 5 миллиардов на Майдан, 20 миллионов за визит Джоли в Украину - неделя удивительных разоблачений, что из них правда, а что нет?
- Верховная Рада открыла историческую сессию, а ее депутаты массово уехали в США.
- В Москве смертник взорвал человека Януковича.
- Америка изгоняет палестинцев из Газы и хочет сделать там курорт.
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