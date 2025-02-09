Времена политического давления закончились": Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой

Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои электросети с континентальной Европой в воскресенье после 14.00.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь президента Литвы Гитанаса Науседы: "Несколько минут назад я получил прекрасную новость - синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена".

Реклама:

Детали: Он назвал синхронизацию историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

"Времена политического давления и шантажа наконец закончились", - сказал Науседа.

Президент поблагодарил всех, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

РЕКЛАМА:

Три страны Балтии отсоединились от российской электроэнергетической системы (ОЭС/UPS), которая начала работать еще в советское время, бесперебойно в субботу утром и работали в изолированном режиме до второй половины дня в воскресенье.

Страны Балтии соединены с континентальной европейской синхронной зоной через литовско-польскую линию электропередач LitPol Link.

Кроме наземного энергосоединения Литва-Польша LitPol Link, через которое состоялась синхронизация, страны Балтии также соединены с Северной Европой – морским соединением Литва-Швеция NordBalt и морскими соединениями Эстония-Финляндия EstLink 1 и EstLink2.

К 2030 году планируется построить еще одно наземное сообщение между Литвой и Польшей – Harmony Link, предназначенное для торговли.

"Harmony Link будет способствовать стабильным операциям синхронизации и торговли электроэнергией, обеспечивая конкурентные цены для населения и промышленности", – сказал Науседа.

Предыстория: