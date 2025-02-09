Россияне сосредотачивают усилия на Покровском и Курском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 64 боестолкновения, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Покровском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Детали: Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Покровка, Новодмитровка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка, Клиновая-Новоселовка, Возрожденовское Харьковской области; Блешня, Костобобров Черниговской области.

Реклама:

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск вблизи Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Нестерно.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к украинским позициям в районах Богуславки, Петропавловки и Загрызово.

Агрессор увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка и Новолюбовка. Одно боестолкновение пока продолжается.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении защитники отражают две атаки оккупантов в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении враг 26 раз начинал столкновения различной интенсивности. Защитники отбили 22 вражеские атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. На Зверево и Покровск враг сбросил две авиабомбы.

Продолжаются ожесточенные бои на Новопавловском направлении. Вблизи Константинополя в течение дня защитники отбили пять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаударам УАБами подверглись Гуляйполе и Красное, населенный пункт Новоселка попал под удары неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении ударам НАРами подверглись районы населенных пунктов Пятихатки и Каменское.

На Курщине украинские защитники отражали 11 атак захватчиков, семь боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг осуществил 233 артиллерийских обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.