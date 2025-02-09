Умеров объявил о запуске революционного проекта "Линия Дронов"
Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске революционного проекта "Линия Дронов", который должен кардинально усилить бригады Сил обороны.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь: "Технологии меняют войну. Запускаем революционный проект, который кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника – Линия Дронов.
Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи.
Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. Линия Дронов будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе".
Детали: По словам министра, первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад:
- 20 отдельный полк "К-2"
- 429 полк "Ахіллес"
- 427 полк "РАРОГ"
- 414 бригада "Птахи Мадяра"
- Полк "Фенікс" (бригада "Помста")
Умеров отметил, что в рамках проекта пехота и БпЛА объединяются в "единую ударную систему".
Это позволит "формировать killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь, предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям".
Министр заверил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.
Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за инициативу.