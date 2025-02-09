иллюстрация со страницы Умерова в Facebook

Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске революционного проекта "Линия Дронов", который должен кардинально усилить бригады Сил обороны.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Технологии меняют войну. Запускаем революционный проект, который кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника – Линия Дронов.

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Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи.

Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. Линия Дронов будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе".

Детали: По словам министра, первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад:

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20 отдельный полк "К-2"

429 полк "Ахіллес"

427 полк "РАРОГ"

414 бригада "Птахи Мадяра"

Полк "Фенікс" (бригада "Помста")

Умеров отметил, что в рамках проекта пехота и БпЛА объединяются в "единую ударную систему".

Это позволит "формировать killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь, предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям".

Министр заверил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.

Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за инициативу.