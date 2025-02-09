Зеленский: Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств

Президент Владимир Зеленский назвал важным событием для Европы отсоединение государств Балтии от российской энергосети и призвал ЕС присоединиться к санкциям Украины против РФ в сфере энергетики.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня – важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы отныне полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости.

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Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем – все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы – тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой – LNG газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка".

Детали: Зеленский подчеркнул, что, чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся гарантировать надежную безопасность всем в Европе.

В то же время он призвал ЕС давить и на попытки России "использовать свои танкеры, свой флот против нас, против всей Европы".

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"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление. Это надо поддерживать на общеевропейском уровне – надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики", – сказал президент.

Что предшествовало: Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои электросети с континентальной Европой в воскресенье после 14.00.

Три страны Балтии отсоединились от российской электроэнергетической системы (ОЭС/UPS), которая начала работать еще в советское время, бесперебойно в субботу утром и работали в изолированном режиме до второй половины дня в воскресенье.