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В понедельник для промышленности и бизнеса ограничат поставки электроэнергии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 20:44
В понедельник для промышленности и бизнеса ограничат поставки электроэнергии
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник 10 февраля в Украине будут введены ограничения энергопотребления для промышленности и бизнеса, при этом для населения ограничений не прогнозируют.

Источник: Укрэнерго

Дословно: "Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

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Время применения ограничений: 06:00 – 21:00

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак".

Детали: В "Укрэнерго" сообщили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

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В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

электроэнергиябизнес
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