В понедельник для промышленности и бизнеса ограничат поставки электроэнергии
Воскресенье, 9 февраля 2025, 20:44
В понедельник 10 февраля в Украине будут введены ограничения энергопотребления для промышленности и бизнеса, при этом для населения ограничений не прогнозируют.
Источник: Укрэнерго
Дословно: "Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Реклама:
Время применения ограничений: 06:00 – 21:00
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак".
Детали: В "Укрэнерго" сообщили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
РЕКЛАМА:
В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.