Россияне без остановки атакуют Никопольщину: четверо пострадавших

В Никополе и Марганце Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов в воскресенье пострадали четыре человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор без остановки атаковал Никопольский район в течение дня. Оккупанты открывали огонь из тяжелой артиллерии, применили fpv-дроны, сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

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Досталось Никополю, Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадам.

Кроме двух раненых в Никополе, два человека пострадали и в Марганце. 30-летний мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован с минно-взрывной травмой. Еще один пострадавший 76 лет будет оправляться дома. Ему оказали необходимую медицинскую помощь".

Детали: Всего в Никопольском районе повреждены АЗС, инфраструктура, админздание, учебное заведение, пятиэтажка, десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, авто. Также повреждены два газопровода и две линии электропередач.