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В понедельник в Киеве до 11° мороза, на западе Украины – "плюс"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 21:44
В понедельник в Киеве до 11° мороза, на западе Украины – плюс
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник 10 февраля в Украине осадков не прогнозируют, температура ночью до 15° мороза, днем преимущественно днем 1-6° мороза, на Закарпатье до 8° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью 6-11°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.

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