В понедельник в Киеве до 11° мороза, на западе Украины – "плюс"
Воскресенье, 9 февраля 2025, 21:44
В понедельник 10 февраля в Украине осадков не прогнозируют, температура ночью до 15° мороза, днем преимущественно днем 1-6° мороза, на Закарпатье до 8° тепла.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Реклама:
Температура ночью 6-11°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.
В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.