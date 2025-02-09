На Курщине защитники отбили 17 атак, россияне сбросили 37 УАБ – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 31 раз, на Курском – 18.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 86 УАБ, совершил 1086 ударов дронами-камикадзе и 4429 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении украинские воины отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Нестерно и Слатино.

Враг совершил семь атак на украинские укрепления на Купянском направлении, вблизи Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Защитники успешно отбили шесть атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

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На Краматорском направлении продолжаются две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Два боевых столкновения вблизи Торецка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций украинских защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Зверево, Покровск, Филиал и Гродовка.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 114 и ранили 97 оккупантов на данном направлении; уничтожили один бронетранспортер, семь автомобилей, пять мотоциклов, четыре БПЛА, кроме того, существенно повредили танк и две пушки захватчиков.

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Разлив, Отрадное, Новоселка и Сторожевое, в целом враг привлек четыре управляемые бомбы и 24 неуправляемые ракеты.

На Северском, Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары 43 управляемыми бомбами и 10 неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Новополь, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск и Приднепровское.

На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, одно боевое столкновение еще продолжается. Кроме того, враг нанес 23 авиаудара, применив 37 УАБ, осуществил 394 артиллерийских обстрела, в том числе восемь из реактивной системы залпового огня.