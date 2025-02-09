В Херсоне вражеский БпЛА влетел в квартиру: ранена женщина
Воскресенье, 9 февраля 2025, 23:12
В Херсоне в воскресенье 66-летняя женщина получила ранения после того, как в ее квартиру влетел вражеский БпЛА.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Около 16:30 российские военные атаковали с БпЛА Херсон.
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Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу".
Детали: Впоследствии в ОВА уточнили, что женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения живота и руки.
Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.