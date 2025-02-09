Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумах "Шахед" попал в автостоянку в жилом квартале

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 23:30
В Сумах Шахед попал в автостоянку в жилом квартале
поврежденная многоэтажка в Сумах, фото: Суспільне Суми

В Сумах вражеский "Шахед" попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, в результате чего повреждено много авто, в многоэтажках выбиты окна.

Источник: Суспільне Суми, и.о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram

Реклама:

Прямая речь Кобзаря: "К сожалению, снова прилет "Шахеда", очень много машин повреждены, горят. На месте работает ГСЧС, полиция, скорая. Очень много вылетело окон".

Детали: В комментарии Суспільному Кобзарь уточнил, что повреждено минимум 10 авто, пожар продолжается. 

10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара.

СумыбеспилотникиШахедавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В понедельник для промышленности и бизнеса ограничат поставки электроэнергии
Советник Трампа заявил, что гарантии безопасности для Украины должна взять на себя Европа
Маск призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки
Времена политического давления закончились": Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой
The Sunday Times написала о связи подозреваемого в госизмене Кулинича с американским "лоббистом Зеленского"
Украина наращивает импорт газа из ЕС
Все новости...
Сумы
Россияне попали дроном в дом в Сумах: бушевал пожар
Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 11
Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество погибших возросло до 10
Последние новости
01:20
Шесть человек ранены в результате российских обстрелов на севере Донецкой области – ОВА
00:40
обновлено, видеоВ Сумах "Шахед" попал в автостоянку в жилом квартале
00:31
Сколько стоит самое дорогое спортивное шоу мира? Почему все смотрят Super Bowl
00:30
Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – СМИ
23:12
В Херсоне вражеский БпЛА влетел в квартиру: ранена женщина
22:50
Президент Эстонии считает, что ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении РФ
22:33
боксУкраинец Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе
22:14
На Курщине защитники отбили 17 атак, россияне сбросили 37 УАБ – Генштаб
22:07
В этом году Литва выделит украинцам на образование почти 32 миллиона евро
21:44
В понедельник в Киеве до 11° мороза, на западе Украины – "плюс"
Все новости...
Реклама:
Реклама: