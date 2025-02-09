В Сумах "Шахед" попал в автостоянку в жилом квартале

В Сумах вражеский "Шахед" попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, в результате чего повреждено много авто, в многоэтажках выбиты окна.

Источник: Суспільне Суми, и.о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram

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Прямая речь Кобзаря: "К сожалению, снова прилет "Шахеда", очень много машин повреждены, горят. На месте работает ГСЧС, полиция, скорая. Очень много вылетело окон".

Детали: В комментарии Суспільному Кобзарь уточнил, что повреждено минимум 10 авто, пожар продолжается.

10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара.