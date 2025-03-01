Стармер пообщался с Зеленским и ожидает его в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохраняет непоколебимую поддержку Украины на фоне спора в Белом доме.
Источник: Reuters со ссылкой на представителя британского премьера
Детали: Как заявил представитель британского премьера, он с нетерпением ждет того, чтобы "принять международных лидеров в воскресенье, в том числе президента Зеленского".
Прямая речь: "Он (Стармер – ред.) сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути вперед к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".
Детали: На пресс-конференции 26 февраля Зеленский сообщил, что посетит Лондон после визита в Соединенные Штаты. Там европейские лидеры соберутся для обсуждения совместных планов в области обороны и безопасности.
Что предшествовало:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.
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Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".