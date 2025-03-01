Стармер пообщался с Зеленским и ожидает его в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохраняет непоколебимую поддержку Украины на фоне спора в Белом доме.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя британского премьера

Детали: Как заявил представитель британского премьера, он с нетерпением ждет того, чтобы "принять международных лидеров в воскресенье, в том числе президента Зеленского".

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Прямая речь: "Он (Стармер – ред.) сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути вперед к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

Детали: На пресс-конференции 26 февраля Зеленский сообщил, что посетит Лондон после визита в Соединенные Штаты. Там европейские лидеры соберутся для обсуждения совместных планов в области обороны и безопасности.

Что предшествовало: